Танк закрыли почти всем сразу: в зоне СВО показали Т-90М с «мангалом» и «причёской»

В зоне СВО заметили российский танк Т-90М с несколькими видами дополнительной защиты от беспилотников. На снимок обратил внимание телеграм-канал «Военный осведомитель».

На опубликованном кадре показана машина группировки войск «Центр». Танк получил штатные элементы усиленной защиты, а также дополнительные экраны, которые применяют с учётом опыта боевых действий.

Бортовую часть прикрыли экранами с элементами динамической защиты в стальных контейнерах. На башне также видны защитные блоки, размещённые в тканевых мешках.

Переднюю часть корпуса и башню дополнительно закрыли резиновыми экранами. Такие решения используют, чтобы снизить уязвимость техники перед ударами с разных направлений.

Верхнюю полусферу башни защищает решётчатый «мангал». На нём установлена так называемая «причёска» из расплетённых стальных тросов.

Такая конструкция должна осложнять поражение танка дронами, которые атакуют сверху. При этом, как отмечается, усиление не должно серьёзно снижать подвижность машины и её боевую эффективность.

Т-90М считается одной из наиболее современных серийных модификаций российских танков. В зоне боевых действий такие машины постоянно дорабатывают под новые угрозы, прежде всего под массовое применение беспилотников.