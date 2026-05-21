Россияне могут подхватить «диарею путешественников» летом

Россияне могут столкнуться с «диареей путешественников» этим летом из-за роста туристической активности. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил директор научно-исследовательского центра, врач-иммунолог Георгий Викулов.

По его словам, это специфическое заболевание напрямую связано с перемещением людей между регионами и странами. Оно вызывается бактериальными возбудителями, поражающими желудочно-кишечный тракт.

«Летний период — это время подъёма заболеваемости. Туристов больше, они выезжают в разные страны. Поэтому уже начиная с мая мы наблюдаем подъём», — пояснил специалист.

А ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны. По словам академика РАН, в период отпусков многие туристы продолжают выбирать направления с повышенными эпидемиологическими рисками.