Грань, после которой в конфликте на Украине становится возможным применение ядерного оружия, становится всё тоньше. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе рабочего визита в Бангкок.

«Грань, за которой стоит использование всех возможных видов вооружений, становится всё тоньше. И поэтому это очень опасная игра даже в форме риторики. В конце концов американцы применили в Японии ядерное оружие и Россия буквально на днях провела учения с использованием стратегического ядерного вооружения, поэтому эта система вполне готова к использованию», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, если наиболее уязвимые и важные места в стране окажутся под угрозой, то такое вооружение может быть применено. Дипломат указал на колоссальные объёмы производства оружия в Европе, а также то, что «они, по сути, готовятся к войне».

По мнению посла, Запад манипулирует соседями России: им говорят «идти воевать», обещая, что Москва не применит ядерное оружие, однако кураторы из Франции, Германии и Великобритании «почему-то» сами не посылают свои войска.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о катастрофических последствиях атаки НАТО на Калининградскую область. По его словам, это может стать детонатором эскалации невиданных ранее масштабов.