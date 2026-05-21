21 мая, 16:25

Путин после вручения госнаград пообщался с родными погибших Героев СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин после торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле отдельно пообщался с родными и близкими военнослужащих, удостоенных звания Героя России посмертно. Традиционное неформальное общение за бокалом шампанского завершилось доверительной беседой главы государства с семьями погибших.

Путин отошёл от общей группы награждённых и в течение нескольких минут беседовал с близкими лейтенанта Василия Марзоева и капитана Александра Резанова. Отдельно президент поговорил с командующим 18-й армией Южного военного округа генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым (отцом погибшего офицера) и его супругой, а также с вдовой Резанова Альбиной, которой глава государства лично вручил звезду Героя.

По информации корреспондента кремлёвского пула Александра Юнашева, Путин уделил вдове особое внимание, беседа «один на один» продлилась около трёх-четырёх минут. Девушка рассказала, что глава государства спрашивал о нуждах и личных вопросах, и обещал с ней связаться. Свидетели отметили, что общение проходило в тёплой и уважительной атмосфере, без лишнего официоза.

Альбина Резанова. Видео © Life.ru

Ранее сообщалось, что в Кремле Владимир Путин пообщался с родителями Героя России гвардии лейтенанта Василия Марзоева (погиб на Запорожском направлении, командир разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка 7-й ДШД, звание присвоено посмертно) — генерал-лейтенантом Аркадием Марзоевым и его супругой Маргаритой. Президент передал им звезду сына и кратко побеседовал.

Александр Юнашев
