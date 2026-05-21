Фигуристка Жилина получила разрешение выступать за Азербайджан
Вероника Жилина. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Вероника Жилина сможет продолжить карьеру под флагом Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщили несколько независимых источников. Решение по 18-летней фигуристке приняла Федерация фигурного катания на коньках России. Исполком организации одобрил открепление спортсменки на заседании в четверг.
Теперь для окончательного перехода Жилиной нужен документ от Международного союза конькобежцев. После этого она получит право заявляться за Азербайджан на международные турниры со следующего сезона.
Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2023/24. Заявку на смену спортивного гражданства она подала ещё весной прошлого года. Жилина также возместила 1 миллион рублей, ранее направленный на её подготовку.
Спортсменка занимается в академии Евгения Плющенко и исполняет несколько элементов ультра-си.
Ранее Плющенко сообщил, что его сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет. Ранее фигуриста открепили от российской федерации. Это позволит юному спортсмену выступать за соседнюю страну.
