Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 16:29

Великий голод: Тревожные изменения в Тихом океане грозят миру катастрофой из прошлого, пишут СМИ

Миру предрекли смертельное Эль-Ниньо, вызвавшее Великий голод в 1877 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piyaset

Земля может столкнуться с аномальным потеплением воды в Тихом океане, из-за чего наступит катастрофическое природное явление, называемое Эль-Ниньо, которое уже било по планете в 1877 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу данных международной метеорологической организации ECMWF и мнения экспертов.

Явление Эль-Ниньо, означающее рекордное повышение температура воды в экваториальной части Тихого океана, способно запустить череду непредсказуемых событий. Резкие перепады обернутся засухой в одних районах, а в других — наводнениями. Всё это грозит глобальным падением урожайности и мировым голодом. При этом проблема коснётся огромного числа стран, а не будет локальной, пояснил эксперт Ярослав Кабаков.

Температура вод Тихого океана, предположительно, отклонится более чем на 3 градуса Цельсия уже осенью этого года. Последний раз температурный пик Эль-Ниньо был в 1877 — 1878 годах. В тот период показатели превысили норму на 2,7 градуса. Как итог — началась засуха в Южной Америке, Азии и Африке, голод погубил 50 миллионов человек, его прозвали Великий голод.

«Сейчас наша атмосфера и океаны значительно теплее, чем были в XIX веке, а это значит, что связанные с ними экстремальные явления могут оказаться ещё более сильными и привести к экстремальным погодным аномалиям в большинстве регионов мира», — заключил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.

Грядущее Эль-Ниньо станет сильнейшим за 10 лет, а 2026 и 2027 годы — самыми жаркими
Как уже писал Life.ru, метеорологи встревожены из-за приближающегося к России «Супер-Эль-Ниньо», который грозит аномальной жарой и засухой, эксперты даже опасаются повторения сценария 2010 года с лесными пожарами и смогом.

Татьяна Миссуми
