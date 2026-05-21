Переживший кому британец рассказал, как выглядит Иисус Христос

Житель Великобритании Гейб Пуаро, переживший клиническую смерть после падения с электроскейтборда, утверждает, что лично видел Иисуса Христа. Около 18 дней мужчина провёл в коме, а очнувшись, детально описал внешность Спасителя.

Инцидент произошёл в октябре 2021 года. Из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы череп пациента едва не раскололся изнутри. В беседе с подкастером Лилой Роуз британец рассказал, что вознёсся на Небеса и встретил там Иисуса. По его словам, тот был ростом около 180–183 см, со смуглой кожей восточного типа и слегка вьющимися волосами средней длины.

Гейб подчеркнул, что словами невозможно передать истинный облик Христа, однако, по его мнению, ближе всего к оригиналу находится Туринская плащаница — хотя и она является лишь «тенью божественного света». Мужчина утверждает, что его разбудил Дух Господень, и память вернулась к нему за несколько дней.

Медицинское сообщество относится к таким свидетельствам с осторожностью, объясняя видения работой умирающего мозга. Однако сам Гейб не сомневается в реальности пережитого.

Ранее в Аризоне ребёнок утонул в бассейне, спасатели доставили его в больницу, в 18:20 врачи констатировали смерть. Однако в 23:30 поступило сообщение: ребёнок жив. Его перевезли вертолётом в другую клинику, сейчас его жизни ничто не угрожает. Врач скорой Фрэнк Ловеккио призвал коллег быть внимательнее — проверять пульс, давление и температуру.