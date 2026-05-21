Адвокат обещал за 6 миллионов закрыть дело клиентки и сам попал под следствие

В Москве задержали адвоката по подозрению в хищении шести миллионов рублей у своей подзащитной. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным следствия, юрист представлял интересы москвички, которую обвиняли в мошенничестве. Как пишет Baza, дело было связано с подложными документами о наследстве и попыткой присвоить квартиру.

Соглашение о защите стороны заключили ещё летом 2022 года. Позже, по версии СК, адвокат убедил клиентку, что за крупную сумму сможет повлиять на прокуратуру и суд, чтобы добиться прекращения уголовного преследования. Следствие считает, что полученные деньги юрист не собирался передавать должностным лицам. В ведомстве также заявили, что реальной возможности повлиять на решение суда у него не было.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранта зовут Игорь Поповский, указывает телеграм-канал.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Самарской области представители коммерческих структур и руководитель страховой организации украли у регионального Минздрава сто миллионов рублей. Следователи выяснили, что с 2020 по 2025 год в регионе было заключено более 600 государственных контрактов на поставку медоборудования. По их данным, конкуренция на торгах была искусственно ограничена.