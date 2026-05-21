Общественница из Элисты выступила перед земляками с «выбитыми зубами и монобровью»

В Калмыкии член Общественной палаты Наталья Онкудаева призвала жителей голосовать за объекты благоустройства, но сделала это необычным образом. На одной из листовок кто-то подрисовал ей очки, выбитые зубы и монобровь. Онкудаева не стала расстраиваться, а в шутку нанесла себе «грим», повторяющий её новый «облик», и с ним же обратилась к населению.

Активистка необычно обратилась к жителям Калмыкии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nataliaonkudaeva

«В эти дни проходит голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» за объекты благоустройства. Голосование проходит на сайте «Госуслуги». Это безопасно и очень нужно», — невозмутимо сказала Онкудаева на видео, обращаясь к жителям Элисты.

Жители Калмыкии оценили юмор общественницы. Пост в соцсети собрал уже более 300 тысяч лайков. Сама Онкудаева призналась, что не ожидала такого успеха. Сейчас пользователи предлагают ей и впредь доносить до граждан скучные государственный тексты в яркой подаче. «Самоирония — признак здоровой личности», — подытожил в комментариях к посту один из подписчиков.

