13 мая, 13:06

В Киргизии раздели чиновников ради экономии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Глава Кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев подписал распоряжение, которое регламентирует дресс-код государственных служащих. Чиновник призвал коллег отказаться от пиджаков, чтобы не пришлось включать кондицинеры и тратить на это электричество.

«Сейчас мы работаем в костюмах и включаем кондиционеры. Если будем просто носить рубашки, то кондиционер можно и не включать. Мы должны экономить электроэнергию», — пояснил Касымалиев во время заседания в Кабмине.

По его словам, подобный опыт прекрасно показал себя в Японии, где удалось «сэкономить миллиарды иен» на новом дресс-коде. Политик подчеркнул, что распоряжение касается всех государственных ведомств, где используются кондиционеры в жаркое время. Он добавил, что реализация документа должна начаться незамедлитеьно.

Нижегородского чиновника оштрафовали за поездки на служебном авто в выходной

Ранее россиянам напомнили о штрафах за установку кондиционера в многоэтажках. Чтобы установить наружный блок кондиционера на фасаде многоквартирного дома, необходимо получить согласие не менее двух третей собственников жилья. В ином случае велика вероятность, что владельцу придётся демонтировать его за собственный счёт.

Татьяна Миссуми
