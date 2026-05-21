21 мая, 17:10

Экс-мэра Белгорода Иванова перевели под домашний арест

Антон Иванов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton_ivanov_adm

Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему мэру города Антону Иванову. Об этом говорится в картотеке суда. Вместо содержания под стражей экс-чиновника перевели под домашний арест.

В феврале 2025 года суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,3 млн рублей по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Позже Белгородский областной суд отменил этот приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

«Определение отменено с применением судом домашнего ареста», — говорится в картотеке.

Напомним, бывшего главу Белгорода Антона Иванова заключили под стражу по делу о крупной взятке. Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. В суде он объяснил попытку выезда за границу поиском работы.

Александра Мышляева
