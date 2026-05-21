Экс-мэра Белгорода Иванова перевели под домашний арест
Антон Иванов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton_ivanov_adm
Свердловский районный суд Белгорода изменил меру пресечения бывшему мэру города Антону Иванову. Об этом говорится в картотеке суда. Вместо содержания под стражей экс-чиновника перевели под домашний арест.
В феврале 2025 года суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,3 млн рублей по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Позже Белгородский областной суд отменил этот приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение.
«Определение отменено с применением судом домашнего ареста», — говорится в картотеке.
Напомним, бывшего главу Белгорода Антона Иванова заключили под стражу по делу о крупной взятке. Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. В суде он объяснил попытку выезда за границу поиском работы.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.