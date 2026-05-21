Суд в Краснодаре приговорил женщину с двойным гражданством к 15 годам за шпионаж

Краснодарский краевой суд приговорил женщину, имеющую гражданство России и Украины, к 15 годам лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины сведений о позиционировании спутников GPS в Новороссийске. Преступную деятельность выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Кубани.

В марте 2024 года осуждённая, выполняя задание куратора, приехала в Новороссийск и с помощью специальных приложений на смартфоне собрала и передала СБУ статистику о GPS-спутниках (позиционирование, количество, уровень сигнала, скорость передачи данных).

«Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Подсудимая признана виновной по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Помимо основного срока, ей назначено дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Факт работы на украинские спецслужбы женщина не отрицала.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Романа Клюкина к 22 годам тюрьмы за шпионаж в интересах украинской террористической организации. По данным суда, в октябре 2024 года он получил обмундирование в пункте дислокации 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана* в Запорожье, а с 18 по 27 января 2025 года визуально наблюдал и передавал информацию о расположении российских войск.

