Обвинённого в домогательствах в Турции россиянина освободили под подписку

Российский турист Виктор Трохин, которого обвинил в домогательствах житель Турции, освобождён из‑под стражи. Однако вернуться на родину мужчина не может — его отпустили под подписку о невыезде.

Виктор с супругой Анной. Фото © Telegram / SHOT

Как стало известно SHOT, сейчас Трохин находится вместе с супругой. Отель, где проживала пара, продлил им бесплатное размещение до 29 мая. По словам жены россиянина, они наняли местного адвоката за 1,2 тысячи евро (около 100 тысяч рублей), чтобы скорее урегулировать ситуацию. Сейчас семья ждёт суда, который и определит дальнейшую судьбу Трохина.

Процесс осложняет наступающий в Турции праздник Курбан-байрам: в эти дни государственные органы, суды, нотариусы и частные юридические фирмы не работают. Из‑за этого россияне находятся в подвешенном состоянии и не могут покинуть страну. До решения суда они вынуждены оставаться в Турции. Сам Трохин все обвинения отвергает. Российское консульство держит ситуацию на контроле.

Напомним, российский турист Виктор Трохин заключён под стражу в Анталии после конфликта на курорте Кемер. Как рассказала его супруга, вечером 12 мая в отеле Corendon Hydros Club Виктор познакомился с местным жителем Волканом, между ними вспыхнула ссора, и Трохины ушли в номер. На следующий день Волкан написал заявление в полицию, обвинив россиянина в домогательствах. Трохина задержали, допрашивали несколько часов, а затем суд (длившийся 2–3 минуты) отправил его в СИЗО. Супруга утверждает, что всю ночь провела на улице в ожидании помощи от отеля, но её не последовало.