Чуть не депортированный домой блогер-заводчанин останется в России
Волк: МВД урегулирует статус блогера, которого могли депортировать в Казахстан
Иван Черкашин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevanek99
Ситуация с блогером Иваном Черкашиным, которому грозила депортация из России, близка к разрешению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Черкашина пригласили в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге. Там ему должны оформить документы, которые позволят урегулировать правовой статус в России.
«Мои коллеги в возможно короткие сроки проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения», — написала Волк.
Напомним, по словам самого блогера, в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Он утверждал, что оказался в реестре нарушителей миграционного режима из-за сбоя в базе МВД. После этого уроженцу Казахстана заблокировали банковские счета, а также стала грозить депортация с запретом на въезд в Россию на пять лет.
