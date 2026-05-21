21 мая, 18:01

Чуть не депортированный домой блогер-заводчанин останется в России

Иван Черкашин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thevanek99

Ситуация с блогером Иваном Черкашиным, которому грозила депортация из России, близка к разрешению. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Черкашина пригласили в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге. Там ему должны оформить документы, которые позволят урегулировать правовой статус в России.

«Мои коллеги в возможно короткие сроки проведут необходимые проверки и примут соответствующие решения», — написала Волк.

Лучше Ганвеста: Мизулина призвала не депортировать в Казахстан блогера, работающего на заводе

Напомним, по словам самого блогера, в декабре 2025 года он выехал из России и вернулся обратно, чтобы обновить миграционную карту. Он утверждал, что оказался в реестре нарушителей миграционного режима из-за сбоя в базе МВД. После этого уроженцу Казахстана заблокировали банковские счета, а также стала грозить депортация с запретом на въезд в Россию на пять лет.

Александра Мышляева
