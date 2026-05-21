Житель Кисловодска получил 14 лет колонии за сбор данных для ИГИЛ**

Южный окружной военный суд приговорил жителя Кисловодска Акопова Эрлена* к 14 годам лишения свободы за участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство»**. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Эрлен Гасанович Акопов* признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Следствие установило, что мужчина разделял идеологию ИГ**. В марте 2025 года он под запись присягнул на верность главарю группировки. В июне того же года по заданию представителя запрещённой структуры Акопов* вёл в Кисловодске разведку одного из зданий, после чего фото- и видеоматериалы переслал сообщнику. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.

Ранее в Германии арестован 17-летний выходец из Сирии, подозреваемый в подготовке теракта в центре Гамбурга. Он закупил удобрения, средство для розжига, нож и маску. Спецназ задержал его, при обыске нашли эти предметы. Ордер выписан по статьям о подготовке теракта и финансировании терроризма.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.