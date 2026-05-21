Фестиваль «Новое движение» объявил жюри и конкурсную программу

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил состав жюри, фильмы основного конкурса и проекты Кинорынка. Смотр пройдёт в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня 2026 года при поддержке Минкультуры России и областного правительства.

Жюри в этом году возглавит продюсер Максим Добромыслов. Вместе с ним конкурс оценят оператор Всеволод Каптур, режиссёр и сценарист Иван Соснин, актёр Риналь Мухаметов и актриса Анастасия Красовская.

В основную программу вошли девять картин молодых авторов. Среди них — «Ветер в голове» Арсения Московского, «Где ты?» Вероники Коржевской, «Д-76» Алексея Житковского, «Жужа» Юлии Анищенко, «Меня пожирает собственная кровать» Вячеслава Иванова, «Не золото» Тахмины Мюссе, «Сёрф Животное» Андрея Бурмистрова, «Трасса «Море-море» Ильи Храмова и «Чужой звонок» Светланы Белкиной.

«Фильмы, которые мы отобрали, очень разные — по языку, по интонации, по происхождению, по тому, как они устроены изнутри», — сказал программный директор фестиваля Трифон Бебутов.

Победителей ждут главный приз, награды за режиссуру, актёрские работы и визуальное решение. Обладатель главного приза также получит премию губернатора Новгородской области в размере 1 млн рублей.

Параллельно во второй раз пройдёт Кинорынок авторского кино. Для участия отобрали девять проектов на разных стадиях производства, включая «Электросон» Павла Седова, «Правила дома» Филиппа Коршунова, «Легенду без номера» Саши Громовой, «Вершину» Юрия Быкова, «Снегурочку» Ольги Добромысловой и «80 ударов в минуту» Григория Калинина.

Презентации Кинорынка пройдут в закрытом формате для представителей дистрибьюторов, онлайн-платформ, продюсерских компаний, фестивалей и киностудий.

