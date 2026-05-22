«Тупые и жирные мрази»: Коуч по «денежным вибрациям» из Уфы оскорбляла подписчиков, пока воровала еду в Таиланде

Коуч из Уфы Эльвира, известная в Сети как Моника Юнг, давала подписчикам советы по «денежным вибрациям» и личным отношениям, но сама оказалась на улице в Таиланде. Девушка рассказывала, как «настраивать финансовые потоки», в то время как сама ночевала под открытым небом и воровала еду в магазинах, пишет Baza.

Весной прошлого года блогер завела аккаунт, где делилась методами привлечения денег, разъясняла, как распознать нарцисса, влюбить в себя «папика» и даже лечить СДВГ. Личные сеансы стоили 10 тысяч рублей, а месячные курсы доходили до 85 тысяч.

Осенью Моника отправилась на «зазимовку» в Таиланд, но средства быстро закончились. Она начала публиковать истории о жизни автостопом, занятиях йогой под открытым небом и распаковках украденных продуктов в супермаркетах.

Своим примером блогер хотела якобы мотивировать подписчиков, при этом выражала недовольство их образом жизни, отмечая, что многие не используют свои возможности.

«А то вы живёте, как говно в прорубе в этой Уфе, тупые и жирные мрази, вам нет оправданий!», — заявляла женщина.

В итоге коуч обратилась за помощью к аудитории: подписчики собрали достаточно денег, чтобы оплатить хостел, еду, задолженности по оверстею и билет домой в Россию.