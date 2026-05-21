Полиция Польши заявила, что раненый белорус сбил инспектора

Польская полиция заявила, что гражданин Белоруссии, машину которого расстреляли стражи порядка, якобы сбил инспектора. Эту информацию озвучил РИА «Новости» представитель ведомства.

Инцидент случился около десяти дней назад в районе Сыцова. Ночью сотрудники управления Валбжиха проводили оперативные мероприятия и заметили на стоянке два подозрительных автомобиля. Когда офицеры решили проверить транспорт и пассажиров, те попытались скрыться, утверждают в Польше.

«Вместо того, чтобы выполнять распоряжения, они резко пустились в бегство. Во время попытки побега один из полицейских был сбит машиной подозреваемого, он получил травму ноги», — сказал представитель полиции.

По его словам, стражи порядка применили табельное оружие. В результате пострадал мужчина.

В Варшаве утверждают, что жизни пострадавшего, несмотря на ранение, ничего не угрожало. Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о безосновательном обстреле и 29 пулевых отверстиях в автомобиле.

Напомним, ранее в Минске заявили, что польские силовики по ошибке расстреляли авто белоруса, ранив его в голову и ногу. Пострадал 60-летний житель Гродненского района, который ездил в Германию покупать автомобиль. Утверждается, что его перепутали с членом ОПГ.