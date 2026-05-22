«Мечта с детства»: Россиянка купила дворец в Белоруссии за 2,3 тыс. рублей

Россиянка Татьяна стала обладательницей дворца Радзивиллов в белорусском городе Дятлово, заплатив за него всего 94,5 белорусских рубля – это около 2,3 тысячи российских рублей. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Двухэтажное кирпичное здание 1751 года постройки в стиле барокко с 2010 года пустовало и постепенно разрушалось. Его неоднократно выставляли на торги, но покупатели не спешили вкладываться в дорогую реставрацию.

В ноябре 2022 года дворец за 40 долларов приобрёл российский бизнесмен, который обещал восстановить здание и использовать его в социальных целях. Однако он не выполнил обязательства, и усадьба вновь перешла в муниципальную собственность. В 2025 году торги трижды срывались, а в марте 2026-го желающих снова не нашлось.

Наконец в апреле появился единственный покупатель – россиянка Татьяна. При стартовой цене 90 белорусских рублей она приобрела дворец за 94,50.

Площадь здания составляет 1527,5 квадратных метра. Оно имеет статус памятника историко-культурного наследия. Новый владелец обязан провести реконструкцию или капремонт и ввести объект в эксплуатацию в течение пяти лет.

Как рассказала Татьяна, обзавестись дворцом было её мечтой с детства, а о продаже она узнала из интернета. В стенах бывшей шляхетской усадьбы она планирует открыть апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Часть помещений по договору с Правительством Белоруссии будет доступна для экскурсий. На втором этаже Татьяна хочет обустроить жилые комнаты, чтобы со временем окончательно переехать сюда.

Усадьба связана с семьей писателя и государственного деятеля Великого княжества Литовского Удальрика Криштофа Радзивилла. Строительство начал его отец Николай Фаустин Радзивилл на месте сожжённого шведами деревянного замка. В разные годы здесь были кавалерийские казармы, военный госпиталь, двухклассная школа, детский дом, немецкая больница и даже городская стоматология, которая проработала до 2010 года.

