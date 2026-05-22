ФНС объяснила, в каких случаях может ограничить распоряжение имуществом

Федеральная налоговая служба (ФНС) пояснила, когда может ограничивать распоряжение имуществом компаний. Это возможно только при подтверждённых фактах угрозы вывода активов из-под взыскания или доказанном налоговом нарушении, пишет РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что такие меры крайне редки — всего 0,027% от всех должников, примерно один случай на 3,7 тысячи компаний. Под «имуществом» понимаются и объекты интеллектуальной собственности.

Ограничения вводятся поэтапно. Сначала компания не может отчуждать или передавать имущество, но продолжает им пользоваться. Если задолженность превышает стоимость имущества, налоговые органы могут приостановить операции по банковским счетам, оставляя только средства для погашения долга.

Перед применением мер налогоплательщик получает требование об уплате и повторное уведомление. В ФНС подчеркнули, что компании могут просить рассрочку, а цель ведомства — урегулировать долг.

Ранее сообщалось, что ФНС при наличии просроченных налогов может ограничивать операции по банковским счетам физлиц без обращения в суд. Ограничение затрагивает только сумму задолженности, тогда как остальные средства остаются в распоряжении владельца