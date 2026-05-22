Укрепление рубля перевернуло рынок: Куда теперь выгодно лететь отдыхать

Укрепление рубля создало парадоксальную ситуацию на туристическом рынке. С одной стороны, россиянам стало выгоднее ездить за рубеж, с другой — отдых внутри страны всё чаще проигрывает по цене зарубежным направлениям. Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян объяснил в беседе с Life.ru, куда сейчас выгоднее всего лететь.

Эксперт сравнил стоимость проживания в российских и зарубежных отелях. По его словам, пятизвёздочный отель в Сочи с завтраком в мае стоит 14–15 тысяч рублей в сутки. Аналогичный вариант в грузинском Батуми на Чёрном море обойдётся в 6–7 тысяч рублей — почти в 2,5 раза дешевле.

Отель четыре звезды по системе «всё включено» в Анапе стоит 16 тысяч рублей в сутки за номер, а в Египте — 8–9 тысяч рублей. То есть ровно в два раза дешевле. Алексан Мкртчян Вице-президент альянса турагентств России

Мкртчян также отметил, что из-за укрепления рубля выросла стоимость отдыха в России для иностранных туристов. Если раньше китайского туриста в Петербурге можно было обслужить за 45 долларов в день с проживанием, питанием и экскурсиями, то сейчас эта сумма выросла примерно до 100 долларов.

По словам эксперта, внутренний турпоток растёт примерно на 5%, тогда как число поездок россиян за рубеж увеличивается на 12%.

В качестве примера Мкртчян привёл недельный тур в Турцию на двоих: четырёхзвёздочный отель, перелёт из Москвы, трансфер, страховка и питание по системе «всё включено» обходятся примерно в 80 тысяч рублей. По его словам, найти аналогичный вариант в России за такую сумму практически невозможно.

«Мы сами выталкиваем людей за границу из-за низкого курса евро и доллара», — заявил эксперт.

Владелец турагентства Наталия Ансталь добавила, что сейчас особенно выгодно рассматривать Египет, Вьетнам и Бали. По её словам, там можно подобрать качественный отдых без чрезмерных затрат.

«По Турции ситуация двоякая: цены внутри страны продолжают расти, а расчёты идут в евро, поэтому хорошие отели там уже не всегда оказываются бюджетными», — пояснила эксперт.

Тем, кто не хочет лететь далеко, Ансталь советует обратить внимание на Армению, Грузию, Узбекистан и другие страны ближнего зарубежья, где можно относительно недорого организовать комфортный отдых.

