Цены уходят в бесконечность: Россиянам рассказали, во сколько обойдётся отдых на Сейшелах в этом году
Стоимость недельного отдыха на Сейшелах для двоих с перелётом из Москвы стартует от 350 тысяч рублей, однако при желании можно уложиться и в 180–190 тысяч. Об этом Life.ru рассказала турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.
Есть разные варианты отдыха: минимальный, средний и, так скажем, премиум-сегмент. Если говорить про минимальный вариант, здесь мы рассматриваем перелёт не прямыми рейсами, а с пересадками. Нужно понимать: чем больше времени вы будете в полёте, чем больше пересадок и чем они длиннее, тем дешевле вам обойдётся билет. Да, вы здесь теряете дни, но это экономия денег. Кому-то такой вариант подходит больше, потому что очень хочется поехать на Сейшелы, но потратить большую сумму не представляется возможным. Зато можно взять отпуск на пару дней больше.
В минимальном формате, по словам эксперта, также рассматриваются не люксовые отели, а гестхаусы, которые попроще, хотя это и не то же самое, что гостевые дома на российском юге. Такие гестхаусы подразумевают самообслуживание: можно брать еду навынос, не заказывать дорогой трансфер и добираться на общественном транспорте. В этом варианте, как уточнила Ансталь, недельная поездка может выйти примерно в 180–190 тысяч рублей.
«Теперь о среднем классе. Это, как я и говорила, где-то порядка 350 тысяч. Может быть, чуть дешевле — всё зависит от курса, количества ночей, отеля и так далее. Здесь уже прямой перелёт, хороший отель либо апартаменты с завтраками», — рассказала специалист.
Эксперт заметила, что варианты питания позволяют маневрировать — например, можно выбрать только завтраки и ужины либо перейти на полный пансион, тогда как формат «всё включено» выйдет заметно дороже. При добавлении любого питания итоговая цена неизбежно растёт, однако при выборе лишь завтраков уложиться в бюджет вполне реально, добавила Наталия Ансталь. Сверх того в эту сумму, по её словам, можно включить пару экскурсионных программ, аренду машины и прочее. Такой вариант она назвала уже более привычным для российских туристов типом отдыха.
«И, конечно же, есть премиум-класс. Это люксовые отели, всевозможные deluxe и виллы на частных островах — вплоть до того, что трансфер у вас будет на вертолёте, а не на привычном наземном транспорте. Здесь цены начинаются от 800 тысяч и уходят в бесконечность», — рассказала собеседница Life.ru.
Специалист пояснила, что в люкс-сегменте существует лишь минимальная цена, тогда как потолка нет — можно потратить на поездку миллионы рублей.
Тем, кто хочет сэкономить, эксперт посоветовала подбирать жильё формата self-catering, то есть апартаменты с кухней, где можно самостоятельно готовить еду и покупать продукты. Она пояснила, что в таком случае человек формально находится на отдыхе, но без личного шеф-повара в ресторане: готовить приходится самому — и эта модель многим знакома по поездкам на российские южные курорты. Также Ансталь рекомендовала брать еду навынос (take-away) и пользоваться бесплатными общественными пляжами вместо частных. Она добавила, что большинство пляжей на Сейшелах являются общественными и бесплатными, поэтому можно прийти и отдыхать даже на территории дорогого резорта — право загорать и купаться там остаётся у каждого.
«Ну и, конечно же, путешествие в низкий сезон. В высокий сезон всегда оверпрайс, а в низкий — выгодные цены. Это такие периоды, как май/июнь, сентябрь. Вот в это время можно смотреть разные варианты. Поток туристов меньше, спрос ниже — цена ниже. Поэтому здесь можно спокойно сэкономить», — заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о растущем числе российских туристов на Сейшельских островах, отметив, что они составляют не менее 15% от общего турпотока. На встрече с сейшельским коллегой Патриком Эрмини российский лидер поблагодарил за комфортные условия для граждан РФ и подтвердил намерение детально обсудить перспективы развития этого направления.
