Цены уходят в бесконечность: Россиянам рассказали, во сколько обойдётся отдых на Сейшелах в этом году

Стоимость недельного отдыха на Сейшелах для двоих с перелётом из Москвы стартует от 350 тысяч рублей, однако при желании можно уложиться и в 180–190 тысяч. Об этом Life.ru рассказала турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

Есть разные варианты отдыха: минимальный, средний и, так скажем, премиум-сегмент. Если говорить про минимальный вариант, здесь мы рассматриваем перелёт не прямыми рейсами, а с пересадками. Нужно понимать: чем больше времени вы будете в полёте, чем больше пересадок и чем они длиннее, тем дешевле вам обойдётся билет. Да, вы здесь теряете дни, но это экономия денег. Кому-то такой вариант подходит больше, потому что очень хочется поехать на Сейшелы, но потратить большую сумму не представляется возможным. Зато можно взять отпуск на пару дней больше. Наталия Ансталь Турэксперт, руководитель турфирмы

В минимальном формате, по словам эксперта, также рассматриваются не люксовые отели, а гестхаусы, которые попроще, хотя это и не то же самое, что гостевые дома на российском юге. Такие гестхаусы подразумевают самообслуживание: можно брать еду навынос, не заказывать дорогой трансфер и добираться на общественном транспорте. В этом варианте, как уточнила Ансталь, недельная поездка может выйти примерно в 180–190 тысяч рублей.

«Теперь о среднем классе. Это, как я и говорила, где-то порядка 350 тысяч. Может быть, чуть дешевле — всё зависит от курса, количества ночей, отеля и так далее. Здесь уже прямой перелёт, хороший отель либо апартаменты с завтраками», — рассказала специалист.

Эксперт заметила, что варианты питания позволяют маневрировать — например, можно выбрать только завтраки и ужины либо перейти на полный пансион, тогда как формат «всё включено» выйдет заметно дороже. При добавлении любого питания итоговая цена неизбежно растёт, однако при выборе лишь завтраков уложиться в бюджет вполне реально, добавила Наталия Ансталь. Сверх того в эту сумму, по её словам, можно включить пару экскурсионных программ, аренду машины и прочее. Такой вариант она назвала уже более привычным для российских туристов типом отдыха.

«И, конечно же, есть премиум-класс. Это люксовые отели, всевозможные deluxe и виллы на частных островах — вплоть до того, что трансфер у вас будет на вертолёте, а не на привычном наземном транспорте. Здесь цены начинаются от 800 тысяч и уходят в бесконечность», — рассказала собеседница Life.ru.

Специалист пояснила, что в люкс-сегменте существует лишь минимальная цена, тогда как потолка нет — можно потратить на поездку миллионы рублей.

Тем, кто хочет сэкономить, эксперт посоветовала подбирать жильё формата self-catering, то есть апартаменты с кухней, где можно самостоятельно готовить еду и покупать продукты. Она пояснила, что в таком случае человек формально находится на отдыхе, но без личного шеф-повара в ресторане: готовить приходится самому — и эта модель многим знакома по поездкам на российские южные курорты. Также Ансталь рекомендовала брать еду навынос (take-away) и пользоваться бесплатными общественными пляжами вместо частных. Она добавила, что большинство пляжей на Сейшелах являются общественными и бесплатными, поэтому можно прийти и отдыхать даже на территории дорогого резорта — право загорать и купаться там остаётся у каждого.

«Ну и, конечно же, путешествие в низкий сезон. В высокий сезон всегда оверпрайс, а в низкий — выгодные цены. Это такие периоды, как май/июнь, сентябрь. Вот в это время можно смотреть разные варианты. Поток туристов меньше, спрос ниже — цена ниже. Поэтому здесь можно спокойно сэкономить», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о растущем числе российских туристов на Сейшельских островах, отметив, что они составляют не менее 15% от общего турпотока. На встрече с сейшельским коллегой Патриком Эрмини российский лидер поблагодарил за комфортные условия для граждан РФ и подтвердил намерение детально обсудить перспективы развития этого направления.