Россия до конца апреля отправит на Сейшелы 15 тонн гумпомощи

Россия планирует до конца апреля отправить на Сейшелы ещё 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом говорится в материалах Кремля к переговорам Владимира Путина с президентом Сейшельских Островов Патриком Эрмини.

Речь идёт о поставке продуктов питания. До этого, 10 апреля, в Викторию уже доставили около 3,7 тонны помощи — в груз вошли растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты. Новый гуманитарный рейс готовят на фоне перебоев в мировых цепочках поставок. Российская сторона связывает это с обстановкой на Ближнем Востоке и её влиянием на логистику.

Тема помощи Сейшелам прозвучала в день переговоров Путина и Эрмини в Москве. Лидеры собирались обсудить политическое, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также международную повестку.