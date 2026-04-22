Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в вопросах создания ударных дронов действует по логике террориста и стремится связать страны НАТО круговой порукой. Об этом дипломат рассказала журналистам.

«Зеленский действует по стандартной террористической логике. По логике бандитизма, по логике настоящего преступника — а именно, замазать кровью всех, организовать такую круговую поруку», — сказала она.

Данное мнение дипломат выразила, комментируя высказывания официального Киева о том, что некоторые натовские страны помогают украинской стороне изготавливать беспилотные аппараты ударного типа.

По её словам, Зеленский хочет выглядеть не отверженным и не единоличным злодеем, а демонстрировать свою причастность к группе цивилизованных наций, хотя в реальности эти так называемые цивилизованные давно перестали быть людьми.

Ранее Минобороны РФ обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, производящих БПЛА для ударов по РФ. Среди них — заводы в Испании (Мадрид), Италии (Венеция), Германии (Ханау), Чехии (Прага), а также в Израиле (Хайфа, Ор-Йехуда) и Турции (Анкара, Ялова).