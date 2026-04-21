Ситуация в Европейском союзе сегодня настолько шаткая, что любые попытки включить в его состав проблемные государства станут фатальными, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, дополнительные обязательства перед странами, за вступление которых агитирует Владимир Зеленский, станут для ЕС смертельным шагом.

«Украина вообще является проблемной страной, которая будет в ближайшее время объявлять дефолт», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу не хватает четырёх государств для усиления. В их число он включил Норвегию, Украину, Великобританию и Турцию.