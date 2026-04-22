«Антисоветчик» или классик? В Госдуме разошлись во мнениях о «Вредных советах» Остера

В российских политических кругах обсуждают судьбу творчества Григория Остера. Поводом стали призывы проверить знаменитый сборник «Вредные советы» на наличие деструктивного влияния, что вызвало споры среди парламентариев. Мнением с Life.ru на этот счёт поделились депутаты Нина Останина, Михаил Романов и Елена Драпеко.

Нина Останина, возглавляющая думский Комитет по защите семьи, подтвердила получение жалоб на содержание книг. При этом она призвала коллег действовать осторожно и «не решать вопрос с кондачка».

Мне кажется, что с позиции сегодняшнего дня не надо оценивать произведения литературы так уж прямолинейно. Хотя детские психологи сейчас мне говорят, что они и раньше предупреждали: произведения Григория Остера неоднозначны. Например, советы девочкам: «Если тебя мальчик дёргает за косички, то ты покажи ему — когда выйдешь замуж, — и откажи». Для кого-то это, может, и послужит форматом поведения для девушек, но для девочек это плохо. Или совет: «Шагни из окна — самое большее, что ты сломаешь, это руку». Кто-то сочтёт это вредным советом, а кто-то может и проверить, решиться. Нина Останина Депутат Государственной думы

Парламентарий также не скрыла своего личного отношения к автору, открыто назвав Остера «антисоветчиком». Останина подчеркнула, что подобные взгляды писателя требуют внимательного анализа, однако при принятии решений всё же необходимо полагаться на мнение специалистов.

Эту позицию поддержал Михаил Романов. Он убеждён: если Следственный комитет начал проверку, значит, для этого существуют веские основания. По словам парламентария, правоохранительным органам предстоит выяснить, нет ли в текстах информации, дискредитирующей государственные институты или армию.

В рамках доследственной проверки, которую СК инициировал, без сомнения, будет проведена экспертиза. Она уже поставит точку: деструктивный это контент или нет и какой урон он может впоследствии наносить. Михаил Романов Депутат Государственной думы

Совершенно иной точки зрения придерживается Елена Драпеко. Первый зампред Комитета по культуре назвала саму идею подобных проверок «бессмысленной». Она напомнила, что данные стихи — это сатира, ставшая классикой ещё в советские годы.

Драпеко отметила, что воспитывала на этих произведениях своих детей и внуков, не замечая в них никакого вреда. Она считает избыточным поиск крамолы в признанных литературных трудах, давно вошедших в школьную и домашнюю программу.

Сейчас ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Официальных запретов на книги нет, однако общественная дискуссия о границах допустимого в детской литературе продолжает набирать обороты. Дальнейшие шаги зависят от результатов правовой экспертизы.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера — того самого, что написал «Вредные советы». Причина — сомнительные с педагогической точки зрения установки. Книга рассчитана на младших и средних школьников и за годы существования стала по‑настоящему культовой — она разошлась миллионными тиражами и успела войти в круг чтения уже нескольких поколений детей, а также породила множество подражателей. Некоторые психологи и педагоги предупреждают: дети младшего возраста могут не понять иронии во «Вредных советах» и воспринять текст буквально. Поэтому важно учитывать возраст читателей, когда оценивают такие книги. Есть опасения, что отдельные фрагменты произведения способны подтолкнуть детей к неправильным или даже деструктивным поступкам.