

22 апреля, 08:57

«Вредные советы» под прицелом: Лукьяненко объяснил, почему книгу Остера нельзя признать опасной

Сергей Лукьяненко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Книга Григория Остера «Вредные советы» не попадёт под запрет даже несмотря на проверку творчества писателя со стороны Следственного комитета, так считает фантаст Сергей Лукьяненко. Он пояснил — самая известная работа классика детской литературы не нарушает закон.

Название книги прямо говорит о её характере, сказал Лукьяненко «Ридусу». Дети легко считывают иронию даже в раннем возрасте. Обвинять такие тексты в непедагогичности бессмысленно. Писатель привёл пример — в книгах Астрид Линдгрен Малыш убегает с Карлсоном на крышу. Но это не делает классику вредной.

Фантаст добавил, что у Остера много других книг помимо «Вредных советов» и мультсценариев. В этом массиве теоретически можно найти спорные моменты. Лукьяненко отметил — учитывая позицию автора по СВО и отношению к власти, отдельные формулировки могут вызывать вопросы. Но тогда следствию стоит чётко указать — в какой книге и какие именно советы нарушают закон.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера. Эксперты оценят содержание произведений с педагогической точки зрения. Главный критерий — влияние текстов на несовершеннолетних.

Лия Мурадьян
