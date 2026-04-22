«Вредные советы» под прицелом: Лукьяненко объяснил, почему книгу Остера нельзя признать опасной

Книга Григория Остера «Вредные советы» не попадёт под запрет даже несмотря на проверку творчества писателя со стороны Следственного комитета, так считает фантаст Сергей Лукьяненко. Он пояснил — самая известная работа классика детской литературы не нарушает закон.

Название книги прямо говорит о её характере, сказал Лукьяненко «Ридусу». Дети легко считывают иронию даже в раннем возрасте. Обвинять такие тексты в непедагогичности бессмысленно. Писатель привёл пример — в книгах Астрид Линдгрен Малыш убегает с Карлсоном на крышу. Но это не делает классику вредной.

Фантаст добавил, что у Остера много других книг помимо «Вредных советов» и мультсценариев. В этом массиве теоретически можно найти спорные моменты. Лукьяненко отметил — учитывая позицию автора по СВО и отношению к власти, отдельные формулировки могут вызывать вопросы. Но тогда следствию стоит чётко указать — в какой книге и какие именно советы нарушают закон.

Напомним, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера. Эксперты оценят содержание произведений с педагогической точки зрения. Главный критерий — влияние текстов на несовершеннолетних.