Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 05:27

Книги о Высоцком и Булгакове начнут маркировать отметкой «18+»

Обложка © Кинопоиск

В России введут специальную маркировку для ряда биографических книг, включая произведения о Михаиле Булгакове и Владимире Высоцком. Речь идёт о произведениях, содержащих упоминания запрещённых веществ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза.

С 1 марта в стране вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие ответственность за распространение материалов с подобным содержанием. В связи с этим Минцифры утвердило правила: на обложке должны появляться предупреждающие надписи и отметка «18+». Для ранее изданных книг допускается использование наклеек.

В обновлённый список попали биография Булгакова, написанная Алексеем Варламовым, а также книга о Высоцком авторства Владимира Новикова. Кроме того, маркировка коснётся и других работ серии «Жизнь замечательных людей», в том числе биографий Венедикта Ерофеева, Валерия Брюсова и Веры Холодной.

Перечень был составлен издателями для унификации практики и снижения риска штрафов.

Российские фермеры попросили отменить обязательную маркировку молочной продукции
Российские фермеры попросили отменить обязательную маркировку молочной продукции

Ранее заслуженный учитель России назвал глупым решение ввести маркировку произведений по закону против пропаганды наркотиков. По его словам, всё это чтиво в любом случае останется в интернете, что сделает из него «сладкий плод» для читателей.

Владимир Озеров
