22 апреля, 13:49

Путин: Российские туристы составляют 15% турпотока на Сейшельских островах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ByDroneVideos

Президент России Владимир Путин сообщил, что число российских туристов, посещающих Сейшельские острова, увеличивается, и отметил значительный потенциал для дальнейшего роста этого направления. По его словам, россияне составляют не менее 15% от общего турпотока.

На встрече с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини глава государства выразил благодарность за благоприятные условия для российских граждан и подтвердил намерение сторон детально обсудить перспективы развития туризма. В обсуждении приняли участие представители правительства и Центробанка.

«Растёт поток туристов из РФ. Наши туристы занимают не менее 15%», — отметил Путин.

Также Путин пригласил Сейшелы на форум «Россия – Африка». Глава государства отметил, что представители Сейшел уже бывали на аналогичном мероприятии раньше. Путин подчеркнул, что сейчас готовится новая встреча на высшем уровне, и он очень рассчитывает на то, что делегация островного государства будет участвовать и в ней.

Наталья Демьянова
