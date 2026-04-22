Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 13:20

Новый шаг: Путин лично пригласил Сейшелы на форум «Россия – Африка»

Обложка © Life.ru

Лидер России Владимир Путин обратился к Сейшельским Островам с предложением присоединиться к запланированному третьему саммиту в формате «Россия – Африка». Такую информацию озвучил сам российский представитель в ходе переговоров с главой Сейшел Патриком Эрмини, которые прошли в Кремле. Информация об этом появилась на сайте президента РФ.

Глава государства отметил, что представители Сейшел уже бывали на аналогичном мероприятии раньше. Путин подчеркнул, что сейчас готовится новая встреча на высшем уровне, и он очень рассчитывает на то, что делегация островного государства будет участвовать и в ней.

Ранее сообщалось, что Экваториальная Гвинея направила официальное предложение президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия — Африка на своей территории. Однако Путин определил Москву местом проведения третьего съезда форума.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar