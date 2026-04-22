Новый шаг: Путин лично пригласил Сейшелы на форум «Россия – Африка»

Лидер России Владимир Путин обратился к Сейшельским Островам с предложением присоединиться к запланированному третьему саммиту в формате «Россия – Африка». Такую информацию озвучил сам российский представитель в ходе переговоров с главой Сейшел Патриком Эрмини, которые прошли в Кремле. Информация об этом появилась на сайте президента РФ.

Глава государства отметил, что представители Сейшел уже бывали на аналогичном мероприятии раньше. Путин подчеркнул, что сейчас готовится новая встреча на высшем уровне, и он очень рассчитывает на то, что делегация островного государства будет участвовать и в ней.