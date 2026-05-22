22 мая, 01:34

Синоптик Шувалов: Русская зима будет «съёживаться»

Зимы в центральной части России не станут бесснежными, однако их продолжительность сократится. Об этом ТАСС сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Традиционная русская зима просто «съёжится», станет короче, но останется», — подчеркнул он, отвечая на вопрос об изменениях климата.

Синоптик уточнил, что заметные изменения могут проявиться уже в ближайшие пять лет. При этом сохраняется вероятность сильных снегопадов и морозов, несмотря на сокращение длительности зимнего сезона.

Ранее сообщалось, что прогнозы о гарантированно жарком июне в России не соответствуют действительности. Эксперты отмечают, что точные аномалии температуры можно предсказать лишь на ближайшие трое суток, поэтому утверждать о неизбежной жаре в начале лета нельзя.

Артём Гапоненко
