Третий беспилотник сбит на подлёте к Москве за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью 22 мая сообщил об очередном уничтоженном беспилотнике ВСУ. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать попытки прорыва украинских дронов к российской столице.

«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в 03:59 по московскому времени.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее Life.ru писал, что после полуночи силы ПВО уже сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Таким образом, за ночь столичный регион отразил атаку трёх вражеских дронов.