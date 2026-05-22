22 мая, 05:30

Рябков отметил нацеленный на результат подход США к конфликту на Украине

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

США демонстрируют прагматичный подход к урегулированию конфликта на Украине. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Вашингтон отталкивается от необходимости учитывать первопричины противостояния, развёрнутого странами НАТО против России.

«Применительно к украинскому кризису мы наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учёта первопричин развёрнутого странами НАТО против России конфликта», – сказал дипломат в беседе с «Ведомостями».

Рябков также отметил положительную роль президента США Дональда Трампа в поиске путей улучшения двусторонних отношений. По его убеждению, полноценное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном – это необходимое условие для стабилизации международной обстановки.

Лавров: Европейцы и Зеленский пытаются сбить США с курса Анкориджа

Ранее Сергей Рябков опроверг слухи о замедлении диалога между Россией и Соединёнными Штатами. Дипломат подчеркнул, что, быстро продвинувшись в прошлом году на направлениях, где многолетний простой наносил ущерб обеим сторонам, Москва и Вашингтон теперь переходят к решению более сложных и многоплановых проблем.

Юния Ларсон
