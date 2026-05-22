В США на год отложили казнь преступника после неудачной попытки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art
Губернатор штата Теннесси Билл Ли предоставил 57-летнему преступнику Тони Каррутерсу отсрочку казни на один год после того, как попытка привести приговор в исполнение не увенчалась успехом. Об этом сообщает CNN.
При подготовке к смертельной инъекции сотрудники не смогли за час правильно установить катетеры в вены осуждённого. По словам адвоката Марии ДеЛиберато, Каррутерс испытывал явный дискомфорт и стонал во время попыток ввести препарат.
Защитники направили обращения в федеральный суд и Верховный суд штата, утверждая, что многочисленные попытки доступа к венам представляют собой «жестокое и необычное наказание», что нарушает Восьмую поправку Конституции США. Судьи согласились с этим аргументом, и казнь была временно приостановлена.
The New York Times ранее критиковала практику смертной казни в стране, указывая на рост числа исполнений в 2025 году — их стало больше, чем в любой год с 2009-го. Издание отмечало, что наказание применяется не только к наиболее тяжким преступникам.
