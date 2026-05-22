Специальная военная операция
22 мая, 01:49

Собянин сообщил об уничтожении четвёртого за ночь БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 22 мая, сообщил об уничтожении очередного украинского беспилотника, летевшего в сторону столицы. Это уже четвёртый дрон ВСУ, сбитый силами противовоздушной обороны Минобороны с начала суток.

«Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал градоначальник в 04:35 по московскому времени.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Третий беспилотник сбит на подлёте к Москве за ночь

Ранее все три столичных аэропорта – Шереметьево, Внуково и Домодедово – переходили на работу по согласованию с соответствующими органами. Позднее ограничения в Шереметьево были сняты. В Росавиации пояснили, что меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.

Юния Ларсон
