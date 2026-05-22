22 мая, 03:25

Гол Демидова принёс «Монреалю» победу в первой игре серии с «Каролиной»

Обложка © Х / x - Canadiens Montréal

«Монреаль Канадиенс» одержал уверенную победу над «Каролиной Харрикейнз» в стартовом матче третьего раунда плей-офф НХЛ со счётом 6:2. Один из голов в составе победителей забил Иван Демидов. Это третий гол проводящего дебютный сезон россиянина в 15 играх плей-офф.

Гол Демидова в ворота «Каролины Харрикейнз». Видео © Х / x - Canadiens Montréal

Дубль на счету Юрая Слафковски, ещё по шайбе забили Коул Кофилд, Филлип Дано и Александр Тексье. У «Харрикейнз» отличились Эрик Робинсон и Сет Джарвис с передачи Андрея Свечникова, защитник Александр Никишин очков не набрал.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч состоится 24 мая в Роли.

Российский хоккеист 11-й год подряд поднимет над головой Кубок Стэнли

Ранее «Вегас Голден Найтс» на выезде победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2 в первом матче финала Запада. Российский форвард Павел Дорофеев забил одну из шайб гостей, продлив голевую серию до четырёх игр.

