22 мая, 03:28

Все московские аэропорты возобновили приём и выпуск рейсов

Ограничения на работу сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее аналогичное решение было принято для аэропорта Шереметьево, где ограничения также полностью сняты.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 22 мая, сообщил об уничтожении четырёх беспилотников, летевших в сторону столицы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Артём Гапоненко
