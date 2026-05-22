Все московские аэропорты возобновили приём и выпуск рейсов

Ограничения на работу сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.

Ранее аналогичное решение было принято для аэропорта Шереметьево, где ограничения также полностью сняты.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 22 мая, сообщил об уничтожении четырёх беспилотников, летевших в сторону столицы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.