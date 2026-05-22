Все московские аэропорты возобновили приём и выпуск рейсов
Обложка © Life.ru
Ограничения на работу сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полётов.
Ранее аналогичное решение было принято для аэропорта Шереметьево, где ограничения также полностью сняты.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на пятницу, 22 мая, сообщил об уничтожении четырёх беспилотников, летевших в сторону столицы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.