Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено
Перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле снова открыт для движения транспорта в направлении Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Ранее проезд был ограничен из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.
Глава региона отметил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских БПЛА на подлёте к городу. Пострадавших нет.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке атаки вражеских дронов на Москву. Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону города.
