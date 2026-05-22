Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Перекрёсток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой в Ярославле снова открыт для движения транспорта в направлении Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Ранее проезд был ограничен из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона отметил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских БПЛА на подлёте к городу. Пострадавших нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке атаки вражеских дронов на Москву. Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в сторону города.