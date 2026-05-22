22 мая, 04:28

ПВО отразила атаку 217 украинских БПЛА на 18 регионов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом утром 22 мая сообщили в Минобороны России.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.

Масштаб атаки стал одним из самых значительных за последнее время. Беспилотники пытались поразить цели практически по всей центральной части страны, включая столичный регион.

Несмотря на массовое уничтожение дронов, последствия атаки оказались серьёзными. В Белгородской области в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадавший мужчина с проникающим ранением грудной клетки и множественными осколочными ранениями лица, рук и ног был экстренно доставлен в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Юния Ларсон
