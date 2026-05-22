Силы ПВО сбили ещё один БПЛА на подлёте к Москве
Российские силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы. О новой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Этот беспилотник стал уже пятым, который удалось сбить с начала суток на подлёте к Москве. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. Военные уничтожили и перехватили 217 дронов самолётного типа. Воздушные цели фиксировали сразу в нескольких регионах страны, включая Московский регион и Санкт-Петербург.
