22 мая, 05:18

Силы ПВО сбили ещё один БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Российские силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы. О новой атаке сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Этот беспилотник стал уже пятым, который удалось сбить с начала суток на подлёте к Москве. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Девять округов без света: Атака украинских БПЛА оставила Херсонщину в темноте

Ранее сообщалось, что минувшей ночью российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. Военные уничтожили и перехватили 217 дронов самолётного типа. Воздушные цели фиксировали сразу в нескольких регионах страны, включая Московский регион и Санкт-Петербург.

Милена Скрипальщикова
