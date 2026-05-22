На подлёте к Москве сбит уже шестой БПЛА с начала суток

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника на Москву. О шестой попытке атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

После уничтожения аппарата специалисты оперативных служб начали работу в районе падения фрагментов. Территорию обследуют сотрудники профильных ведомств. Информация о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступала. Другие детали произошедшего пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью беспилотники атаковали объекты в Херсонской области, после чего часть региона осталась без электричества. Без света оказались жители девяти муниципалитетов, включая Генический, Каховский, Каланчакский и Новотроицкий округа, а также Новую Каховку.