Обманувшая людей рязанка оказалась лудоманкой и проигрывала деньги клиентов

Жительница Рязани, подозреваемая в крупном мошенничестве с продажей техники Apple по «сниженным ценам», оказалась зависимой от онлайн-казино. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В отношении Юлии возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время допроса жительница Рязани призналась, что страдает игровой зависимостью. По её словам, она пыталась выиграть крупные суммы в онлайн-казино, чтобы рассчитаться с долгами и улучшить своё финансовое положение.

Продаваемый товар девушка приобретала обычной рыночной стоимости, работая себе в убыток. Когда число клиентов выросло, схема перестала приносить обещанные заказы. Одна из пострадавших, по предварительным данным, лишилась около 2,5 миллиона рублей. Сейчас известно более чем о 50 потерпевших. Общий ущерб оценивают минимум в 8 миллионов рублей, однако эта сумма может увеличиться. Сама фигурантка полностью признала вину.

Напомним, что 35-летняя жительница Рязани продавала знакомым технику Apple по ценам заметно ниже рыночных. Покупателям она рассказывала о якобы выгодных поставках через «свои каналы». Сначала клиенты действительно получали смартфоны и ноутбуки по сниженной стоимости, благодаря чему женщине начали доверять и советовать её другим.