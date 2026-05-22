Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:29

Обманувшая людей рязанка оказалась лудоманкой и проигрывала деньги клиентов

Жительница Рязани, подозреваемая в мошенничестве. Обложка © Telegram / Baza

Жительница Рязани, подозреваемая в мошенничестве. Обложка © Telegram / Baza

Жительница Рязани, подозреваемая в крупном мошенничестве с продажей техники Apple по «сниженным ценам», оказалась зависимой от онлайн-казино. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В отношении Юлии возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Во время допроса жительница Рязани призналась, что страдает игровой зависимостью. По её словам, она пыталась выиграть крупные суммы в онлайн-казино, чтобы рассчитаться с долгами и улучшить своё финансовое положение.

Продаваемый товар девушка приобретала обычной рыночной стоимости, работая себе в убыток. Когда число клиентов выросло, схема перестала приносить обещанные заказы. Одна из пострадавших, по предварительным данным, лишилась около 2,5 миллиона рублей. Сейчас известно более чем о 50 потерпевших. Общий ущерб оценивают минимум в 8 миллионов рублей, однако эта сумма может увеличиться. Сама фигурантка полностью признала вину.

Психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей под видом инвестиций
Психолог-мошенница обманула москвичей на 28,7 млн рублей под видом инвестиций

Напомним, что 35-летняя жительница Рязани продавала знакомым технику Apple по ценам заметно ниже рыночных. Покупателям она рассказывала о якобы выгодных поставках через «свои каналы». Сначала клиенты действительно получали смартфоны и ноутбуки по сниженной стоимости, благодаря чему женщине начали доверять и советовать её другим.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Рязанская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar