22 мая, 05:56

Коррупционный скандал вокруг окружения Зеленского набирает обороты, но он молчит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Глава украинского режима Владимир Зеленский пока не сделал публичных заявлений по поводу ареста бывшего главы Офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом пишет немецкое издание Welt.

Авторы публикации отмечают, что экс-комик продолжает активно появляться в публичном пространстве. Зеленский ежедневно публикует обращения и комментирует ситуацию в стране, однако тему расследования вокруг своих соратников не затрагивает. Речь идёт о коррупционном скандале, который обсуждается на Украине с прошлого года. Особое внимание сейчас приковано к делу «Мидас» и опубликованным записям разговоров.

Журналисты считают, что обнародование материалов усилило давление на президента Украины. Сам Зеленский защищён от уголовного преследования. Дальнейшая реакция главы государства на ситуацию может серьёзно сказаться как на его политическом будущем, так и на положении страны в целом.

Разведка Украины обвинила недовольных делом Ермака в подыгрывании России
Ранее сообщалось, что скандал вокруг бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака начал влиять на отношения Киева с Евросоюзом. После появления информации о расследовании в ноябре европейские лидеры потребовали от украинских властей провести полноценную проверку обвинений.

Милена Скрипальщикова
