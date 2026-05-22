22 мая, 06:44

Кулемзин: В Донецке при атаках БПЛА пострадали четверо мирных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Донецке из-за атак беспилотников пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Инциденты произошли ночью в Петровском и Калининском районах. Ранения получили мужчина 1958 года рождения, женщина 1988 года рождения, а также парень 2006 года и девушка 2002 года рождения.

В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек

Ранее Life.ru писал о дроне ВСУ, который тяжело ранил мужчину в Белгородской области. В ночь на 22 мая в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа БПЛА вооружённых формирований Украины атаковал автомобиль, пострадавший доставлен в больницу.

Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
