Кулемзин: В Донецке при атаках БПЛА пострадали четверо мирных жителей

В Донецке из-за атак беспилотников пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Инциденты произошли ночью в Петровском и Калининском районах. Ранения получили мужчина 1958 года рождения, женщина 1988 года рождения, а также парень 2006 года и девушка 2002 года рождения.

Ранее Life.ru писал о дроне ВСУ, который тяжело ранил мужчину в Белгородской области. В ночь на 22 мая в районе села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа БПЛА вооружённых формирований Украины атаковал автомобиль, пострадавший доставлен в больницу.