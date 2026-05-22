Пасечник: В ЛНР после удара БПЛА по колледжу под завалами остаются дети

Под завалами разрушенного корпуса Старобельского колледжа в ЛНР остаются дети. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник.

Удар беспилотника ВСУ пришёлся по учебному корпусу и общежитию профессионального учреждения. Ранее руководитель региона сообщал о 35 пострадавших.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Троих человек уже подняли на поверхность и отправили к врачам. По словам Пасечника, поиски ещё не закончены.

Сейчас экстренные службы разбирают обломки. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Также на месте организована работа психологов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педуниверситета. По её словам, Киев прицельно бьёт по детям, а Запад живодёрски молчит.