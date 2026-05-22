22 мая, 08:40

В Госдуме объяснили, какие операции с наличными могут вызвать вопросы у банков

Банк России рекомендовал усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физлицами. Внимание будут привлекать пополнения от 5 млн рублей либо 10 раз подряд по 100 тыс. за короткий период с последующим переводом средств за рубеж или юрлицам. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RG.ru пояснил, что такие операции проводит очень небольшая доля россиян.

Новые рекомендации усложнят жизнь тем, кто использует банки в нелегальных целях. Добросовестным клиентам, оперирующим крупными суммами постоянно, достаточно будет подтвердить источник средств документально. Проверка происхождения средств велась и раньше по 115-ФЗ. Новые правила лишь уточняют, на какие признаки обращать внимание.

Профессор Президентской академии Алексей Войлуков объяснил: автоматической блокировки не будет. Если клиент давно обслуживается в банке, тот понимает его финансовые потоки. Превышение лимитов не повлечёт последствий — клиент может даже не узнать о проверке.

Если же клиент неизвестен банку, а поведение резко изменилось, попросят подтвердить происхождение средств. Например, договор купли-продажи недвижимости или машины. В случае отказа или подложных документов банк направит сообщение в Росфинмониторинг.

Меры направлены на борьбу с отмыванием денег и не коснутся клиентов, чьё финансовое положение уже документально подтверждено, резюмирует директор по аналитике Василий Кутьин.

Доля расчётов наличными деньгами в России достигла 30%

Ранее сообщалось, что Центробанк рекомендовал организациям тщательнее проверять источники при внесении крупных сумм. Требование проверок касается как физических, так и юридических лиц. Контроль не будет усилен только в отношении тех граждан, в которых уверен сам банк.

Дарья Нарыкова
