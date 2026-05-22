Уголовное производство в отношении Алексея Арестовича*, прежде занимавшего пост внештатного советника офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского, скоро будет передано в суд — следователи СК РФ находятся на завершающем этапе работы по данному делу. О скором окончании расследования ТАСС проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России.

Там же пояснили, что фигурант, уже включённый в российский перечень террористов и экстремистов, публиковал в Сети видеоролики, где звучали призывы организовывать подрывы на железнодорожных путях РФ.

Помимо этого, в СК уточнили, что Арестович* распространял заведомо ложные сведения о том, будто военнослужащие Российской Федерации нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В результате этого обстрела, как ложно утверждал бывший советник, якобы имелись жертвы и раненые среди мирного населения.

Ранее Life.ru писал, что Алексей Арестович*, который долгие годы раздувал пламя войны между родственными народами, внезапно появился в медийном пространстве и объявил о своей готовности передать России земли юго-востока Незалежной в случае своего избрания на пост президента.