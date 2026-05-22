«Никак не влияют на яйцеклетки»: Врач опровергла миф о бесплодии из-за антидепрессантов

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Мария Милютина в беседе с «Вечерней Москвой» опровергла миф о том, что антидепрессанты могут вызвать бесплодие. По её словам, эти препараты не влияют на качество спермы или яйцеклеток. Их можно назначать людям, которые планируют беременность.

Однако те, кто страдает депрессией и принимает такие лекарства, могут реже жить половой жизнью, отметила специалист.

Главная причина проблем с зачатием, по мнению врача, — планирование беременности в позднем возрасте. С годами у мужчин снижаются показатели спермы, а у женщин — качество и запас яйцеклеток. Кроме того, всё чаще именно мужское бесплодие становится причиной проблем с зачатием.

В 1960-х нижняя граница нормы была 50 миллионов сперматозоидов на миллилитр. Сейчас она снижена до 15 миллионов. Но даже по этим заниженным критериям количество мужского бесплодия значительно выросло, пояснила Милютина.

А ранее Life.ru сообщал, что в России 7,8 на одну тысячу женщин репродуктивного возраста страдают бесплодием. По данным Минздрава, в последнее десятилетие распространение бесплодия в стране остаётся стабильным.