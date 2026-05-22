22 мая, 09:07

ФСБ публикует видео с признанием готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в подготовке диверсии на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.

По словам мужчины, с ним через WhatsApp связался человек, представившийся Владиславом и назвавшийся сотрудником СБУ. После этого собеседник начал передавать задания, обещая денежное вознаграждение за их выполнение.

Видео © Telegram/«Звезда»

Задержанный сообщил, что в конце марта 2025 года получил фотографии и координаты тайника со взрывчаткой. По его словам, устройство предназначалось для дистанционного подрыва одного из объектов энергетики в Новороссийске.

В ФСБ уточнили, что мужчину задержали по дороге к схрону. В тайнике силовики обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного типа. Масса взрывчатого вещества составила около 2,5 килограмма.

ФСБ: С начала года в России предотвращено 78 терактов
Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Подмосковье мужчины, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и серии поджогов на территории региона. Контакт с кураторами с Украины он установил ещё в апреле 2023 года. После этого мужчина начал выполнять полученные задания. Фигурант поджёг два релейных шкафа рядом с железнодорожной станцией «Белые Столбы» на Павелецком направлении. Кроме того, ему вменяют поджоги оборудования сотовых операторов, трёх автобусов МВД и легкового автомобиля с российской патриотической символикой.

Обложка © Telegram/«Звезда»

