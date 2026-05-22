Дом для хвоста: Депутат предложил активнее рекламировать животных из приютов по ТВ и в СМИ

В России необходимо расширять социальную рекламу, рассказывающую о возможности взять питомца из приюта. С таким предложением в разговоре с ТАСС выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов по итогам встречи с зоозащитниками, которые занимаются вопросами содержания бездомных животных.

«Речь идёт о том, чтобы усилить социальную рекламу, направленную на информирование наших граждан, что в приюте можно взять себе домашнего питомца», — сказал он.

Он поддержал инициативу о расширении информирования населения и отметил, что это поможет большему числу животных обрести новые семьи. Нилов подчеркнул, что речь идёт о продвижении социальной рекламы на телевидении и в других СМИ, включая региональные каналы. По его словам, у регионов есть возможность выделять средства на такие кампании.

Парламентарий добавил, что широкое распространение подобной информации способствует формированию гуманного отношения к животным и повышению ответственности владельцев. Отдельно он отметил, что отказ от домашних животных и их бесконтрольное разведение приводят к увеличению числа бездомных питомцев и сопутствующим негативным последствиям.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о создании единого реестра домашних животных и обязательном их маркировании. Документ предлагает закрепить на законодательном уровне понятие «единый реестр домашних животных» и предусмотреть регистрацию питомцев в государственной информационной системе.